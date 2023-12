Bollette, proroga del mercato tutelato fino al primo luglio 2024: firmata la delibera

Arera ha prorogato la fine del mercato tutelato dell’elettricita al 1deg luglio 2024, rispetto alla data del 1deg aprile 2024 inizialmente prevista per l’obbligato passaggio al mercato libero. Il provvedimento, conferma la stessa Arera, e contenuto in una delibera approvata ieri sera.

Come spiega Arera, la decisione e stata presa «per assicurare uno svolgimento coerente del processo del ’fine tutelà per i clienti domestici non vulnerabili di elettricita».