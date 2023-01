Martedì 3 Gennaio 2023, 18:22

Almeno apparentemente sembra una contraddizione. Da giorni il prezzo del gas sul mercato olandese del Ttf continua a scendere. E così anche sul mercato italiano Psv. Ieri le quotazioni hanno chiuso a 76 euro al Megawattora, in calo di un altro 5 per cento. Ma allora perché l’Arera, l’Autorità per l’energia, ha comunicato un aumento di ben il 23 per cento per le bollette di dicembre?

La ragione è abbastanza semplice. Il calcolo delle tariffe avviene nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento e tiene conto della media dei prezzi registrati durante il mese precedente. L’Arera, insomma, nel calcolare le nuove tariffe ha fatto una media delle quotazioni del mese di dicembre. All’inizio dello scorso mese, le quotazioni erano particolarmente elevate, attorno ai 135 euro al Megawattora, il doppio di quelle di oggi. La media nei 30 giorni è stata di 116 euro al Megawattora circa, contro i 92 euro del mese di novembre. Ed è da queste quotazioni che deriva il nuovo aumento in bolletta.

Il nuovo sistema di calcolo

L’Arera ha di recente cambiato il sistema di calcolo delle tariffe da trimestrale a mensile. In molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto se l’aggiornamento fosse rimasto a tre mesi. Se l’Autorità avesse usato il vecchio meccanismo avrebbe dovuto applicare per i prossimi tre mesi una tariffa di 220 euro al Megawattora, più elevata di quella comunicata ieri. L’altra domanda che è lecito porsi è quando cominceranno a scendere i prezzi. Se sui mercati del gas le quotazioni resteranno stabili sotto gli 80 euro al Megawattora, già a febbraio per le bollette di gennaio ci potrebbe essere una riduzione consistente. Per adesso il clima temperato di questo inverno che ha consentito di mantenere piene le riserve di gas, ha aiutato a contenere i prezzi. Anche il tetto europeo fissato a 180 euro al Megawattora ha frenato la speculazione. Se non ci saranno choc insomma, i prezzi potrebbero iniziare a calare dalla prossima bolletta.