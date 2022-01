BOJ, Kuroda: manterremo politica monetaria "estremamente accomodante"

(Teleborsa) - Il governatore della Bank of Japan ha detto la banca centrale è impegnata nel mantenimento di una politica monetaria "estremamente accomodante" per il momento, nonostante le sue controparti globali si stiano muovendo verso un restringimento delle condizioni di politica monetaria. "Non abbiamo paura dell'inflazione perché l'inflazione (in Giappone) è molto bassa", ha detto Haruhiko Kuroda durante un panel della versione online del World Economic Forum (WEF) di Davos.

"Porteremo avanti una politica monetaria espansionistica, al contrario di altri Paesi del G7", ha aggiunto, spiegando che l'economia giapponese potrebbe essere soggetta a "forti pressioni al ribasso" a causa di un'impennata di casi di variante Omicron del coronavirus. I commenti del governatore riprendono quanto affermato ufficialmente pochi giorni fa nella decisioni di politica monetaria, quando erano anche state riviste al rialzo le stime di inflazione.