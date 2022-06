BoJ, Kuroda: "Eccessiva crescita prezzi danneggia sentiment consumatori"

Venerdì 3 Giugno 2022, 09:00







(Teleborsa) - Il governatore della Bank of Japan Haruhiko Kuroda ha parlato con una certa preoccupazione della perdita del potere d'acquisto delle famiglie, affermando che non è auspicabile che i prezzi aumentino troppo mentre crescita dei redditi delle famiglie rimane fiacca.



"I prezzi stanno aumentando, in particolar modo, per i beni ad alta frequenza d'acquisto da parte delle famiglie, come benzina e cibo", ha spiegato Kuroda in Parlamento, aggiungendo "questo tipo di aumento dei prezzi potrebbe danneggiare il sentiment dei consumatori e quindi dobbiamo osservarne attentamente gli sviluppi".