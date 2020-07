Boing: vendite nel trimestre peggiore delle attese, tagli a produzione e posti di lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La crisi sanitaria daha colpito duramente l'intero settore aereo, produttori di aeroplani compresi. Secondo quanto riporta Reuters, a causa delle perdite nei ricavi superiori alle attese registrate nel secondo trimestre, il costruttore Boeing ha deciso di tagliare la produzione dei suoi, di posticipare il lancio del suo nuovissimo jet 777X e di confermare la decisione di mandare in pensione il suo iconico 747.Ledell'azienda, infatti, sono crollate del 25% anel trimestre, un risultato peggiore rispetto alle stime che le davano 13,16 miliardi.Tagli e perdite riflettono anche la preoccupazione manifestata dalleper una ripresa dei ritmi pre-Covid, espressa attraverso lache ha prolungato di un anno i tempi di attesa per un pieno recupero del settore."Dovremo valutare ulteriormente le dimensioni della nostra forza lavoro", ha già anticipato il Ceo dell'aziendaai dipendenti.Sempre secondo quanto riporta l'agenzia di informazione statunitense, Boeing si appresta a ridurre la produzionea sei aerei al mese nel 2021, di quella deia due aerei al mese, ritardando al contempo l'entrata in servizio del secondo di un anno.