9 Aprile 2021

(Teleborsa) - I fondi azionari globali hanno registrato più afflussi negli ultimi cinque mesi che negli scorsi 12 anni, secondo quanto emerso dall'analisi dei flussi settimanali di Bank of America riportata da Reuters. BofA ha stimato che negli ultimi cinque mesi sono stati investiti 576 miliardi di dollari in fondi azionari, cifra superiore ai 452 miliardi di dollari di afflussi negli ultimi 12 anni.

Oltre alla liquidità accumulata durante la pandemia, sono le politiche monetarie delle Banche centrali e gli stimoli senza precedenti dei governi che hanno aiutato gli afflussi record verso le azioni. Sulla base delle allocazioni degli asset dei suoi clienti, Bofa ha affermato che il 63,6% del denaro è stato investito in azioni, il 18,5% in obbligazioni e l'11,6% in cash.

Gli afflussi in azioni sono comunque rallentati nelle ultime settimane: BofA registra che gli investitori che hanno riversato 22,7 miliardi di dollari nel cash nell'ultima settimana a mercoledì, che si sommano ai quasi 100 miliardi di dollari delle due settimane precedenti.