(Teleborsa) - I clienti di Bank of America nel settore dellahanno ulteriormentela scorsa settimana, chiudendo sui livelli record visti a marzo 2015, secondo quanto reso noto dalla stessa banca. Lestanno infatti spingendo molti investitori alla convinzione che le economie mondiali possano tornare alla normalità nel corso del 2021.Gli investitori hanno, portando gli afflussi nelle ultime sei settimane a un record di 140 miliardi di dollari, ha dichiarato BofA. Le azioni deihanno attratto 3,9 miliardi di dollari, registrando la quinta settimana consecutiva di grandi afflussi mentre gli investitori si preparano per "", secondo la nota di BofA inviata ai clienti e riportata da Reuters.La banca d'investimento statunitense ha affermato che i suoi clienti con asset in gestione per 2,9 trilioni di dollari avevano assegnato il, appena al di sotto del record del 62,5% di sei anni fa.