(Teleborsa) - Alle 13 di oggi, 4 febbraio, sono pervenute all'Inps oltreCirca une moltissime dalle regioni meridionali. Ad annunciarlo il Presidente Boeri nel corso di un'audizione alla Commissione lavoro del Senato sul decretone reddito-pensioni.Questo peculiare esordio della riforma scoperchierebbe alcuni problemi non analizzati nel profondo e che inciderebbero sugli obiettivi auspicati dal Governo. Secondo Boeri infatti "questacon il fatto che abbiamo spesso a che fare con, pronte a fare domanda di pensionamento. Circostanza questa che, secondo il Presidente, dovrebbeche si dovrebbero liberare.Un altro problema è che "L'introduzione della riforma può portare ad un aumento del debito pensionistico che può raggiungere, per effetto sia del nuovo canale di uscita anticipata che del congelamento degli adeguamenti della speranza di vita per le pensioni anticipate,(dato che si frenerebbe a circa 38 miliardi se non le si dovesse rendere strutturali dopo il periodo di sperimentazione).Altra questione messa a nudo da Boeri durante il suo discorso riguarda ilQuesto, oltre a costare alle tasche dello Stato circadi euro da suddividersi in una platea di 1,2 milioni di famiglie e 2,4 milioni di persone, "fissa un livello di prestazione molto elevato per un singolo. Secondo i dati Inps, infatti, quasi ilad un individuo che dichiari di aver un reddito pari a zero. Ciò fa pensare ad che gli effetti di scoraggiamento al lavoro possano essere rilevanti".