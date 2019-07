Boeing trimestrale in rosso a causa dei problemi con i 737 Max

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Profondo rosso per BoeingLa società sta attraversando la sua più grande crisi da qui a 130 anni di storia a causa dellea terra di tutti gli aerei appartenenti alla serie èa BoeingLa più grande costruttrice statunitense di aeromobili e la più grande azienda nel settore aerospaziale registra di conseguenzacon una flessione dei ricavi, nel trimestre analizzato, a 15,8 miliardi, una flessione del 35% rispetto ai 24,26 miliardi di un anno prima.Quanto all'outlook il Gruppo precisa che "la guidance per il 2019 pubblicata precedentemente non riflette gli impatti del 737 Max. I nuovi target saranno pubblicati prossimamente".