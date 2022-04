Boeing, trimestrale deludente. Aumentano costi e ritardi

(Teleborsa) - Boeing, colosso statunitense dell'aeronautica, ha registrato nel primo trimestre 2022 un fatturato di 14 miliardi di dollari, in calo dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2021. La divisione Defense, Space & Security ha subito un calo del 24% dei ricavi, mentre la linea di business Commercial Airplanes un calo del 3%. Ha consegnato 95 aerei nel primo trimestre rispetto ai 77 dello stesso periodo dell'anno scorso. La perdita per azione è stato di 2,06 dollari e la perdita core per azione di 2,75 dollari (contro -1,53 dollari dello scorso anno), su cui hanno pesato 212 milioni di dollari di oneri al lordo delle imposte per l'impatto della guerra in Ucraina. Boeing ha registrato un flusso di cassa operativo di -3,2 miliardi di dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava una perdita di 27 centesimi per azione su ricavi per 16 miliardi di dollari.

"Sebbene il primo trimestre del 2022 abbia portato nuove sfide per il nostro mondo, settore e business, sono orgoglioso del nostro team e dei continui progressi che stiamo facendo verso i nostri impegni chiave - ha affermato Dave Calhoun, presidente e amministratore delegato di Boeing - Abbiamo aumentato la produzione e le consegne del 737 MAX e fatto importanti progressi sul 787 presentando il nostro piano di certificazione alla FAA. Nonostante le pressioni sui nostri programmi di difesa e sviluppo commerciale, rimaniamo sulla buona strada per generare un flusso di cassa positivo per il 2022".

Boeing ha affermato che il tasso di produzione del 737 continua ad aumentare e prevede che aumenterà a 31 aerei al mese durante il secondo trimestre. Il produttore di aerei ha affermato che sospenderà la produzione del 777X, che non è stato ancora certificato dalle autorità di regolamentazione statunitensi, fino al 2023, un piano che secondo la società creerà 1,5 miliardi di dollari di costi a partire dal secondo trimestre. Boeing inoltre non prevede che le consegne dell'aereo inizino fino al 2025, più di un anno dopo rispetto a quanto previsto in precedenza.