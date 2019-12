Boeing, si dimette CEO Muilenburg sostituito da Calhoun

(Teleborsa) - Si è dimesso il CEO di Boeing, Dennis Muilenburg, a causa dell'incidente e dei ritardi accumulati dal 737 MAX, che hanno esercitato pressioni crescenti sull'attuale guida del colosso statunitense dell'aviazione.



Contestualmente, il Board ha nominato David Calhoun Presidente e CEO a partire dal 13 gennaio. "Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che era necessario un cambio di leadership per ripristinare la fiducia nella società mentre andiamo avanti per risanare i rapporti con le autorità di regolamentazione, i clienti e tutte le altre parti interessate", afferma una nota di Boeing.



"Credo fermamente nel futuro di Boeing e del 737 MAX", dichiara a sua volta Calhoun in una nota.



Il titolo Boeing festeggia oggi in Borsa e segna un rialzo del 3,3%. © RIPRODUZIONE RISERVATA