Boeing, risultati in calo nel primo trimestre. Pesa disastro 737 Max

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Utili e ricavi in calo nel primo trimestre per Boeing, penalizzati dallo stop ai suoi 737 Max in seguito ai due incidenti mortali in Indonesia ed Etiopia., ovvero 3,75 dollari per azione e si confronta con i 2,48 miliardi (4,15 dollari per azione) dello stesso trimestre del 2018. Al netto delle voci straordinarie, gli utili sono scesi a 3,16 dollari dai 3,64 dollari precedenti, risultando ancheche prevedevano un EPS di 3,19 dollari.a 22,92 miliardi, poco sotto il consensus (22,94 miliardi).Boeing ha deciso diper i futuri risultati finanziari, a causa dell'incertezza sui tempi e sulle condizioni per il ritorno in servizio dei 737 Max. "Le nuove guidance saranno fornite in una data futura", fa sapere la società che chiede pazienza agli azionisti.Il gigante aerospaziale statunitense ha inoltre