Boeing, ordine IAG (British Airways) per 42 nuovi Boeing 777-9

(Teleborsa) -. Il Gruppo ispano-britannico-irlandese si unisce così a una già nutrita formazione di compagnie aeree che hanno individuato il nuovocome proprioul lungo raggio per il prossimo decennio e oltre., si rifletterà sul Boeing Orders and Deliveries website una volta finalizzato.e le sue dimensioni e il suo range si adattano perfettamente al network esistente della compagnia aerea., con un miglioramento del rapporto costo carburante-poltrona del 30% rispetto al Boeing 747. Fornendo inoltre un miglior confort per i passeggeri".British Airways ha modernizzato la sua flotta, una delle più grandi nel settore delle compagnie aeree, per servire in modo più efficiente la sua estesa rete di collegamenti globali., principalmente il jumbo jet Boeing 747-400 a quattro motori che sarà definitivamente radiato dalla flotta nel 2023.Ordinando il 777-9,. Lo scorso anno la compagnia aerea si è impegnata con altri quattro 777-300ER (Extended Range) tramite leasing operativo.. Equipaggiato con le tecnologie del 787 Dreamliner, unacompletamente nuova e altri miglioramenti, il 777-9 offre alle compagnie aeree un consumo di carburante inferiore, volando più lontano dei suoi predecessori, con un range standard di 7.600 miglia nautiche (14.075 chilometri).Con il 777-9 farà anche l'esordio una nuova cabina passeggeri riprogettata che incorpora le popolari funzionalità del 787 e nuove tecnologie."British Airways è uno dei vettori internazionali più iconici,. Insieme al 787 Dreamliner, il 777-9 aiuterà British Airways a costruire il suo incredibile patrimonio. Il 777-9, in particolare, non ha semplicemente concorrenti nella sua classe quando si tratta di efficienza e performance: è l'aereo di dimensioni giuste per British Airways, per servire in modo efficiente rotte a lungo raggio con una forte domanda di passeggeri".Con la commessa IAG e British Airways. La produzione del 777-9. I 777-9 di British Airways saranno utilizzati per sostituire 14 Boeing 747-400 e quattro Boeing 777-200 tra il 2022 e il 2025. Ciascun aeromobile sarà dotato di 325 posti in quattro cabine.I B777-9 di British Airways saranno equipaggiati con motori. La compagnia di bandiera britannica ha 135 cosiddettinella sua flotta (12 A380, 30 B787, 12 B777-300ER, 46 B777-200 e 35 B747) con 12 ulteriori B787, quattro B777-300ER e 18 A350 in ordinazione.