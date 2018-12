Boeing inaugura primo impianto per 737 in Cina

(Teleborsa) - Boeing ha inaugurato il suo primo impianto di completamento dei velivoli 737 in Cina, effettuando un investimento strategico del valore di 33 milioni di dollari, a dispetto della guerra commerciale in atto fra USA e Cina.



Un investimento che nasce dalla jv con la compagnia di stato Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) e punta a spodestare la leadership della rivale Airbus in uno dei mercati più importanti al mondo nel settore del trasporto aereo.



L'impianto, dedicato al completamento dei 737, con particolare riguardo alla tinteggiatura delle livree ed alla finitura degli interni, è situato a Zhoushan, a circa 290 chilometri a Sud-Sst di Shanghai.



In occasione dell'inaugurazione dello stabilimento, Boeing ha consegnato anche il primo dei suoi 737 alla Air China, alla presenza dei vertici delle due compagnie e dell'authority cinese per il trasporto aereo.