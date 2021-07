Boeing in rialzo del 5% dopo la trimestrale positiva

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 28 Luglio 2021, 17:30







(Teleborsa) - Spicca il volo il colosso dell'aereonautica, che si attesta a 235,2, con un aumento del 5,82%. Boeing ha registrato il suo primo profitto in quasi due anni: l'utile operativo core di Boeing è stato di 755 milioni di dollari nei tre mesi al 30 giugno, rispetto a una perdita di 3,32 miliardi di dollari dell'anno precedente.



L'amministratore delegato della società, durante un'intervista a CNBC, si è detto più ottimista sulle prospettive di significativa ripresa nel settore durante il 2023.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 237,9 e successiva a quota 243,8. Supporto a 232.