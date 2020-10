Boeing, gli aerei sono ambienti Covid free

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo si evince da una serie diin collaborazione con l, che hanno stabilito come le attuali soluzioni diadottate dalle compagnie aereeche causa Covid-19.Boeing ha completato i test previsti nel suo protocollo(Cti) per supportare i vettori clienti e migliorare la sicurezza e il benessere dei passeggeri e degli equipaggi durante la pandemia.Nel dettaglio, isono staticontro un virus vivo chiamatodurante l'estate. L', Dipartimento di Scienze Ambientali, ha correlato questi risultati a, il virus che causa il Covid, in un ambiente di. L'Università ha analizzato ogni area dopo la disinfezione per determinarne l'efficacia ed i risultati hanno mostrato vari livelli di efficacia, ma alla fine tutti i prodotti, i metodi e le tecnologie consigliati hannoBoeing e l'Università dell'Arizonaraccomandati in un laboratorio contro Sars-Cov-2 e altri virus simili, ma queste prime risultanze sono un buon segnale per tranquillizzare l'utenza aerea e far ripartire l'aviazione commerciale con maggior serenità.