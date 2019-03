Boeing, entro 10 giorni aggiornerà il software dei 737 MAX

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Boeing intende aggiornare entro 10 giorni il software, aereo coinvolto nel tragico incidente avvenuto domenica scorsa in Etiopia poco dopo il decollo, nel quale persero la vita 157 persone. Lo si apprende da fonti vicine al costruttore americano di aeromobili, dopo lo stop al volo in tutto il mondo.Anche gli Stati Uniti d'America, dopo Cina, Europa e Canada, hanno deciso la "messa a terra" dei velivoli protagonisti degli incidenti, nell'attesa che vengano chiarite le cause dei disastri e adottate le eventuali misure necessarie a garantire la sicurezza dei passeggeri. L'annuncio è stato dato dallo stesso Presidentedopo un colloquio con il CEO di BoeingIniziate a Parigi le indagini sull'incidente, per accertare se le cause del disastro possano essere attribuite o meno al software anti-stallo.. Le azioni Boeing stanno registrando una risalita dell'1,85%.