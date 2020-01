Boeing, è scandalo per le email dei dipendenti sul 737 MAX

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Imbarazzo, indignazione, irritazione. Con questi sentimenti si potrebbe riassumere il, dopo che sono trapelati alcuni, con commenti davvero poco lusinghieri nei confronti della compagnia e delle autorità di controllo dell'aviazione., si legge in una delle email interne incriminate, svelate oggi dal Financial Times, a proposito dello sfortunato. Il velivolo ha causato la morte di 346 persone in due tragici incidenti avvenuti fra il 2018 ed il 2019 ed è stato messo a terra da marzo 2019, per consentire le necessarie verifiche, prima che la produzione venisse interrotta lo scorso dicembre., afferma un altro messaggio risalente al 2018, prima ancora che gli incidenti si verificassero., scambiate dai dipendenti, ae di averallaed alleche stanno indagando sugli incidenti. "Queste comunicazioni - afferma la compagnia contengono un linguaggio provocatorio e, in alcuni casi, sollevano domande sulle interazioni di Boeing con la FAA in relazione al processo di qualificazione del simulatore", spiega la compagnia, aggiungendo "ilin queste comunicazioni, e alcune delle emozioni che esprimono, sonoe la società sta prendendo le", incluse possibili "nei confronti del personale" coinvolto che per ora resta nell'anonimato.