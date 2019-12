Boeing, CEO Muilenburg si dimette e cede il posto a Calhoun

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a causa dell'incidente e dei ritardi accumulati dal 737 MAX, che hanno esercitato pressioni crescenti sull'attuale guida del colosso statunitense dell'aviazione. Contestualmente, il Board ha"Il Consiglio di Amministrazione ha deciso che era necessario un cambio di leadership per ripristinare la fiducia nella società, mentre andiamo avanti per risanare i rapporti con le autorità di regolamentazione, i clienti e tutte le altre parti interessate", afferma una nota di Boeing. "Credo fermamente nel futuro di Boeing e del 737 MAX", dichiara a sua volta Calhoun in una nota.Dennis Muilenburgdel colosso aeronautica statunitense, proprio in coincidenza con l'avvio della fase di lancio della linea di, che nelle intenzioni avrebbe dovuto caratterizzare il futuro delle compagnie aeree fedeli a Boeing ed attrarne di nuove proprio per i, ovvero minore consumo di carburante nell'ordine del 20 per cento e abbattimento della rumorosità del 40 per cento.Loin cui è piombato il programma del 737 MAX, dunque, ne ha creato uno anche a livello generale, all'interno di Boeing. Una situazione tale da suggerire lache, prima dell'avvento di Dave Calhoun, sarà rappresentatodal dal direttore finanziario di Boeing,