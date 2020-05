Boeing brilla in vetta al Dow30

(Teleborsa) - Ottima giornata per Boeing, che passa di mano con un forte guadagno, del 2,99%. La big statunitense ha annunciato che riavvierà la produzione del Boeing 737 MAX anche se a ritmo ridotto e taglierà 12 mila posti di lavoro a causa della crisi generata dal Covid-19.



Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del colosso dell'aereonautica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Boeing rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 156,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 151,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,9. © RIPRODUZIONE RISERVATA