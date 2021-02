© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Federal Aviation Administration (), l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense incaricata di sovrintendere l'aviazione civile, ha emesso una "emergency airworthiness directive", ovvero un provvedimento d'urgenza per correggere una condizione pericolosa, nei confronti di. I 777 con motori PW4000 devono essere "", dopo che ieri un aereo con queste caratteristiche haed è stato costretto a un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo, a causa di un motore andato in fiamme."Abbiamo esaminato tutti i dati di sicurezza disponibili dopo l'incidente di ieri - ha commentato ilin un comunicato - Sulla base delle informazioni iniziali, abbiamo concluso che l'ispezione deve essere intensificata per le pale della ventola, che sono uniche per questo modello di motore, utilizzato solo su aerei Boeing 777".Boeing ha raccomandato di sospendere l'utilizzo deialimentati da motori Pratt & Whitney 4000-112 fino a quando la FAA non concluso le sue ispezioni. La compagnia aerea statunitenseha già annunciato che fermerà temporaneamente i suoi 24 aerei Boeing 777 con il motore in questione.Ilha imposto alle compagnielo stop dei velivoli del colosso aeronautico americano con quella specifica motorizzazione, mentre lametterà a terrà i suoi sei aeromobili con le stesse caratteristiche.