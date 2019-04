Boeing a picco dopo taglio produzione 737

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In forte ribasso a Wall Street il titolo Boeing, che mostra un disastroso -3,68%. Il costruttore di aeromobili ha annunciato un taglio della produzione del 737 del 19% da 52 a 42 aerei al mese, dopo gli incidenti degli ultimi mesi che hanno costretto la messa a terra di tutti i 737 Max fino a quando non verrà fatta chiarezza sulle cause dei disastri.Tale misura si è resa necessaria a seguito della cancellazione degli ordini, l'ultimo dallaper 100 velivoli.L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del colosso dell'aereonautica, che fa peggio del mercato di riferimento.Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 375 M,Dollaro USA. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 379,9. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 384,8.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)