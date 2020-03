Boeing a picco a Wall Street

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - IN caduta libera le azion Boeing, che evidenziano una consistente perdita del 17,07% in avvio di contrattazioni al Nyse. La big statunitense, già messa a dura prova dal fallimento del 737 MAX, si trova ora ad affrontare lacausata dall'epidemia dial settore aereo. Per questo motivo si è fattaaeronautica edL'andamento in borsa del colosso dell'aereonautica nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di Boeing segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 98,68 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 106,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 94,41.