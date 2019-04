Boeing riduce del 20% la quota di produzione del 737 Max 8

Ultimo aggiornamento: 14:36

attende di conoscere la reazione di Wall Street all'annuncio fatto venerdì scorso, 5 aprile, a contrattazioni chiuse, quando, amministratore delegato del costruttore americano, ha spiegato che la produzione mensile deiscenderà con effetto immediato daesemplari. Una decisione assunta in attesa di stabilire i tempi necessari a ottenere le nuove certificazioni, dopo avere aggiornato il software che governa le procedure antistallo e quello che assiste i piloti nell'inviluppo di volo, e permettere all'aeromobile di tornare a volare dopo i due disastri che hanno provocato 346 vittime.Il piano industriale prevedeva di elevare la quota mensile di aerei prodotti da 52 a 57, a partire dal mese di giugno 2019. L'incidente occorso lo scorso mese di marzo al 737 Max 8 dellaha disegnato uno scenario imprevisto per Boeing, che, oltre a registrare una perdita complessiva didel titolo in borsa, è impegnata a rivalutare dal punto di vista tecnologico il velivolo contraddistinto dal più grande successo commerciale, con. A convincere gli operatori aerei civili le prestazioni legate al risparmio di carburante e alla riduzione del rumore, e la migliore efficienza generale per vincere la sfida della competitività.Boeing intende riguadagnare la fiducia piena dei propri clienti e, con ogni probabilità, lo farà al, che si aprirà il 17 giugno prossimo, quando spera di avere completato i nuovi test di volo che serviranno a ottenere il via libera della FAA, per poi estendere la validità delle nuove certificazioni alle autorità civili degli altri Paesi nel mondo.