Boeing valuta sospensione produzione 737 Max, crolla il titolo in Borsa

Nuova grana per Boeing. I tempi per il ritorno in volo del 737 Max si allungano e costringono il colosso dell'aviazione a valutare una sospensione della produzione del velivolo, a terra da mesi dopo due incidenti mortali che hanno causato 346 vittime. L'indiscrezioni affonda i titoli Boeing che, in una giornata record per Wall Street, perdono oltre il 3%.

Dopo aver ridotto la produzione di un quinto lo scorso aprile, il consiglio di amministrazione di Boeing si trova ora a

dover decidere su una mossa più estrema, ovvero uno stop temporaneo della produzione. Una decisione sofferta e legata ai tempi incerti per un ritorno nei cieli del 737 max. Inizialmente la messa a terra del velivolo sembrava essere destinata durare un periodo limitato. È invece da marzo che il 737 Max non vola, e non è chiaro quando e se potrà tornare a volare.

Di sicuro, secondo le indicazioni delle autorità americane, nessuna certificazione sarà rilasciata prima degli inizi del 2020. Potrebbe essere gennaio o febbraio. American Airlines non prevede un ritorno in volo prima di marzo. La Federal Administration Aviation non si sbilancia sui tempi consapevole che la posta in gioco è alta: l'agenzia federale è stata travolta dalla critiche per il 737 Max e per il processo di certificazione attuato. E le rilevazioni delle ultime settimane hanno complicato ulteriormente la posizione della Faa. Secondo indiscrezioni, l'agenzia sapeva già dopo il primo incidente della Lion Air che l'aereo era a rischio ma nonostante questo non è intervenuta. E non lo ha fatto fino all'incidente dell'Ethiopian Airlines.

Per Boeing una sospensione della produzione rappresenta un duro colpo per uno dei suoi modelli di punta: sono 383 i 737 Max a terra da marzo e sono 400 quelli pronti per la consegna ma che sono stati bloccati. E di un colpo costoso: la società ha già visto calare il proprio utile di 5,6 miliardi di dollari per compensare i clienti e ha previsto ulteriori 3,6 miliardi di dollari di costi per il programma 737. La sospensione della produzione potrebbe aumentare la pressione sull'amministratore delegato, Dennis Muilenburg, al quale è già stato strappato il titolo di presidente. Ma lo stop preoccupa anche l'economia americana per la quale Boeing, il maggiore esportatore manifatturiero statunitense, e la sua produzione rappresentano un motore importante. L'incapacità di Boeing di consegnare i velivoli da marzo ha già avuto ripercussioni negative sul deficit commerciale americano.

