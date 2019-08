Boeing, arriva la prima causa per i 737 Max

Ultimo aggiornamento: 12:36

Primo attacco sferrato alla Boeing dalla, precisamente dalla, società che si occupa del leasing di aerei. L'associata del conglomerato stataleha avviato un'azione legale presso ilper chiedere la risoluzione del contratto che la impegnava ad acquistare 35 modelli del 737 Max. Secondo il Financial Times, Avia sostiene che i due incidenti che hanno coinvolto i 737 Max sono stati dovuti alle "" nella progettazione di une nell'importanti alle autorità americante.Si sostiene, inoltre, che la Boeing ha intenzionalmente omesso le informazioni circa l'affidabilità del Max ai clienti per indurli all'acquisto. La richiesta del Gruppo è chiara:e ladi dollari con gli interessi, oltre aper un totale di 115 milioni più danni punitivi "per diverse volte questo ammontare". Secondo quanto dichiarato dallo studio legale, la Boeing ha offerto delle. Per ora, l'azienda statunitense si nasconde dietro un "no comment", ma l'azione del Gruppo russo potrebbe essere prestoSituazione delicata, per la, anche per quanto riguarda le richieste di risarcimento per quanto riguarda le famiglie delle vittime dei due incidenti. Nel secondo trimestre dell'anno, il colosso statunitense,dei due incidenti aerei, dovrà affrontare le