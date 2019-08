BoE taglia stime PIL 2019 preoccupata da ipotesi di hard Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sempre più concretamente lo scenario die Londra inizia a prepararsi all'uscita dall'Europa senza accordo. Nonostante, infatti, vi siano state dichiarazioni rassicuranti sul voler lavorare ad un'intesa - giunte a Bruxelles da parte del portavoce e consulente europeo David Frost per nome del nuovo governo Tory di Boris Johnson - le azioni messe in atto in questi giorni dalla Gran Bretagna suggerirebbero un epilogo differente.Dopo l'annuncio di un raddoppio degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per far fronte a eventuali emergenze da parte di Westminster, è la volta della(BoE) a esporsi in tal senso. La BoE, preoccupata per i contraccolpi che potrebbe subire tra poco più di 90 giorni da una possibile hard BrexitL'istituto centrale inglese fa inoltre sapere che, seppur il 90% delle aziende britanniche abbiano attuato i loro piani di emergenza in vista dell'uscita dall'UE,in questa eventualitàIn particolare sono circapresenti sull'isola chee che, senza un adeguato periodo di transizione, si troverebbero travolte da pesante burocrazia e improvvisa introduzione d'ispezioni doganali di confine.In questo contesto quindi le conseguenze economiche sarebbero significativamente superiori rispetto a quelle di un divorzio consensuale. Il, fa sapere uno studio condotto dalla facoltà di economia dell'Università belga di Leuven,e 525 mila posti di lavoro, mentree 1.200.000 posti.