(Teleborsa) - La Bank of England non sta pensando di adottare una politica di tassi d'interesse negativi. Lo ha chiarito il vice governatore Dave Ramsdem, aggiungendo che l'ipotesi di tagliare i tassi sotto zero rischia di danneggiare il mercato creditizio.



Il banchiere ha sottolineato che la leva dei tassi non è lo strumento "giusto" per stimolare l'economia in questa fase, ma ha anche lasciato la porta aperta a futuri tagli del costo del denaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA