BoE amplia tipologie asset acquistati su timori per stabilità finanziaria

(Teleborsa) - Laha(Titoli di Stato britannici) giornalieri includendo anche gli acquisti di "gilt index-linked", ovvero indicizzati all'inflazione. La BoE acquisterà fino a 5 miliardi di sterline di gilt indicizzati all'inflazione al giorno a partire da oggi oltre a quelli sui gilt a lungo, annunciati lo scorso 28 settembre dopo le turbolenze sui mercati causate dal "mini-budget" presentato dal ministro delle Finanze.Soltanto ieri la Banca centrale aveva annunciatoe per la fine ordinata del suo programma di acquisto di gilt. Questi includevano il lancio di una Temporary Expanded Collateral Repo Facility (TECRF) attraverso la quale le banche sarebbero in grado di aiutare ad alleviare le pressioni di liquidità che devono affrontare idei loro clienti attraverso operazioni di assicurazione della liquidità e l'espansione della scala delle restanti aste di acquisto di gilt.La strategia LDI si fonda sul concetto che la struttura dell'attivo deve essere tale da assicurare la miglior copertura possibile ai propri impegni futuri (liabilities). Diversi fondi pensione LDI, diventati popolari come un modo apparentemente poco rischioso di ottenere rendimenti per i fondi pensione in un'epoca di tassi d'interesse bassissimi, si sono trovati in seria difficoltà dopo i tagli annunciati dal Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, che"L'inizio di questa settimana ha visto un ulteriore significativo riprezzamento del debito pubblico del Regno Unito, in particolare dei gilt indicizzati - si legge nell'annuncio odierno della BoE - Le disfunzioni in questo mercato edel Regno Unito".Oggi idei gilt a 10 anni sono in leggero calo (-4 puti base), in una giornata in cui i Titoli di Stato europei sono in marginale aumento. Tuttavia, ieri avevano sperimentato un sensibile aumento, passando dal 4,23% di venerdì al 4,47%."Come ha affermato la stessa BoE, l'obiettivo del meccanismo di acquisto era quello di far guadagnare tempo ai fondi pensione per sostenere la loro posizione di liquidità - hanno scritto gli analisti di ING - Permangonoper raggiungere questo obiettivo in condizioni di mercato in difficoltà. Alla fine, la svendita dei gilt potrebbe costringere la BoE a rientrare nel mercato".