Bocconi, inaugurato il primo corso di soroptimist sulla leadership femminile

E’ stato inaugurato a Milano, alla SDA dell’Università Bocconi, il primo dei 5 corsi destinati a 300 giovani donne sulla leadership femminile (max 28 anni), in possesso di laurea specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate nei Comuni in cui operano i club italiani del Soroptimist International, l’associazione mondiale di donne impegnate nel supporto all’avanzamento della condizione femminile nella società che quest’anno festeggia il centenario.

Al primo corso hanno partecipato 57 ragazze in presenza su 60, “visibilmente emozionate per lo svolgimento di attività finalmente in presenza e per l’aver iniziato a lavorare in squadra”. Il corso rientra nel ciclo di lezioni dal titolo “Pari opportunità, leadership e genere, per una leadership responsabile e inclusiva” ed è promosso da SDA Bocconi School of Management per Soroptimist e sostenuto dalla Fondazione Bracco in continuità con quelli varati da 30 anni da Bocconi per l’associazione e destinati a giovani neolaureate selezionate dai club sulla base del merito.

Le lezioni saranno svolte da docenti Bocconi. Il progetto ha accolto le proposte di Daniela Giacoletto e Mariolina Coppola di Soroptimist e Simona Cuomo, Associate Professor of Practice di Leadership, Organization an Human Resources di SDA Bocconi School of Management. Obiettivi del corso: inquadrare il tema della leadership al femminile all’interno dell’attuale contesto di emergenza sanitaria ed economica; favorire l’empowerment e la carriera delle giovani donne; incrementare la consapevolezza rispetto alle regole di ingaggio e di sviluppo nell’attuale mercato del lavoro dove proattività e imprenditorialità assumono un’importanza strategica per l’efficacia del proprio progetto di leadership. E’ prevista la testimonianza, come role models, di molte donne in posizioni apicali.

