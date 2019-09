© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per ridurre le tasse sui salari e, con l'apertura dei cantieri e un piani di inclusione dei giovani.Sono queste leelencata dal presidente di Confindustria,, intervenuto a "Imprese vincenti 2019" di Impresa Sampaolo.", ha ribadito Boccia che, sullain particolare, è stato chiaro."Tutto da accantonare no, ma bisogna dare delle priorità perché. Questo significa definire degli obiettivi che si vogliono realizzare nella cosiddetta economia reale, ad esempio un", ha evidenziato il numero uno degli industriali che si augura una "dotazione più elevata del fondo di garanzia, che poi rappresenta un moltiplicatore con effetti rilevanti sull'economia reale".In merito al tema caldo di giornata, ossia l'addio di Matteo Renzi al PD, Boccia spera che non sia il là per nuove elezioni a breve. "", ha dichiarato.e che ci sia un'perchésignifica creare ricchezza per l'Italia".Sull', infine, Boccia ha commentato che ", cosa che non aiuta nessuno".