(Teleborsa) - "Serve una riforma fiscale complessiva per ridare competitività al Paese". Ad affermarlo èche, ieri sera, ospite del programma di approfondimento di Sky Tg24, "Il Confine", è intervenuto suha affermato Boccia invitando il Governo a fare "un bagno di realismo" e a "cambiare le priorità in termini di contratto". Per Boccia è sbagliato parlare di flat tax in termini generalisti maIl Presidente di Confindustria non condivide nemmeno l'idea espressa nel Def di rimettere mano in maniera sostanziosa alle. ''Non pensiamo che in tempi così brevi si possano fare dismissioni. Questo pone di nuovo il problema sulle risorse e sulle priorità. Se le priorità rimangono quelle del Contratto di Governo c'è poco per la crescita sul fine anno e su questo saremo molto critici.ha spiegato.''Se questo Governo, nelle figure dei due leader di partito Salvini e Di Maio, pensa di ricorrere sempre più al deficit per fare debito pubblicoha affermato. Sul punto il Presidente di Confindustria ha, inoltre, avvertito sullesottolineando come ""Credo poco all'indulgenza della Commissione Europa, anche perché i sondaggi ci dicono che la maggioranza parlamentare in Europa rimarrà più o meno la stessa. Allo stesso tempo – ha aggiunto Boccia –''È opportuno – ha concluso il Presidente di Confindustria – che dopo le Europeeper costruire un confronto e cercare di arrivare a una soluzione in cui più che captare consenso si coniughino le ragioni dello sviluppo. Non possiamo pensare di continuare a parlare solo di pensioni, di flat tax e di reddito di cittadinanza.