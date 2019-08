© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sono le tre cose che il, lungi dallo schierarsi per una parte o per l'altra, chiede ai politici in un momento difficilissimo per il Paese, alle prese con una crisi senza precedenti ed intempestiva, considerando la Manovra che incombe e la tagliola dell'aumento dell'IVA.In una intervista rilasciata a La Stampa, l'imprenditore che guida la grande industria italiana fa unaper la campagna elettorale o a invocare lo sforamento del deficit per fare spesaordinaria"."Questa crisi – spiega Boccia- cade in un momento delicato per la vita economica del Paese. L'arretramento degli ordini, a partire dall'industria del Nord, è un segnale al quale occorre reagire con una politica economica coerente".Il numero uno di Confindustria parla poi deiche dovono essere: la, in particolare il cuneo fiscale che grava sui salari; lo sblocco in funzione anticiclica delle, specie quelle certe e realizzabili; l'idea di ancorare il, al quale Confindustria non è pregiudizialmente contraria, alla contrattazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative in modo che non sia un fattore a sé stante indicato per legge.Oltre a questi tre aspetti - ricorda Boccia - vi sono anchenel mondo del lavoro e, pèrima di tutto, lacome la Concorrenza, il Commercio, il Mercato Interno o l'Industria.