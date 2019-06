© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, senza cercare pretesti per andare allo scontro per tornaconti politici. Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dal presidente di Confindustria,, a margine dell'assemblea di Federchimica al Piccolo Teatro di Milano.: dobbiamo evitare la procedura d'infrazione che non è nell'interesse dell'Italia", ha dichiarato il numero uno degli industriali italiani in merito alla lettera di risposta del governo alla Commissione UE. "Se vogliamo essere i, a partire dall'indicazione del commissario che rappresenterà l'Italia nella prossima commissione", ha aggiunto Boccia.In merito al tema del, rilanciato dal vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in questi giorni, Boccia ricorda che ""Bisogna elevare i salari dei lavoratori riducendo le tasse e i contributi: il famoso cuneo fiscale", ha aggiunto, proponendo piuttosto di detassare "i premi di produzione. Occorre un intervento organico di politica economica.", ha ricordato, pur riconoscendo che il salario minimo potrebbe essere "una delle grandi componenti" delle prossime scelte di politica economica.Tornando al discorso del presidente della Consob,, alla comunità finanziaria, Boccia ha commentato che ""."L'Italia ha delle potenzialità incredibili, anche attraverso la sua impresa e il suo risparmio. Questo non vuol dire che non dobbiamo fare i conti con un debito pubblico che deve scendere", ha chiosato.