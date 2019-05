© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "" e non perché sia "una questione di sforamento di regole europee" ma perché "". È il commento del presidente di Confindustria,, a margine della presentazione alla Camera dei deputati del rapporto Ocse sulla finanza d'impatto in merito alle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini."In un paese che non può permettersi di elevare il suo debito pubblico è evidente che lo sforamento non aiuta", ha poi aggiunto.Il numero uno degli industriali ha anche definito "giustissimo" il richiamo del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco sui conti pubblici. ", l'economia, le imprese, le famiglie e il debito pubblico italiano.".A ciò andrebbe unita "l'la cui riduzione ci farebbe scendere gli interessi che paghiamo ogni anno che ammontano a 70 miliardi di euro - ha aggiunto - Mi sembra che la riduzione del debito pubblico in un periodo di medio termine, 3-5 anni,, tra l'altro oggetto anche del dibattito della prossima legge finanziaria".