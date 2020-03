© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Noi abbiamouna alA dirlo il Presidente di Confindustria,intervenendo alla presentazione deldel Centro studi organizzata in streaming in collaborazione con il Sole 24 Ore. "Bisognaunche aiuti il, ha aggiunto.Unache è immediatamente diventata anche. Il numero uno degli industriali ha, infatti, sottolineato che è di "circa 3il costo per lo Stato della cassa integrazione per la"Apprezziamo le dichiarazioni del Ministro- prosegue Boccia - che vanno nella direzione da noi auspicata:- piccole, medie e grandi - la liquidità necessaria, per garantire la tenuta dei fondamentali economici del Paese in modo da prepararsi alla"La priorità, a questo punto diventa potenziare con immediatezza il Fondo di garanzia in modo da consentire alle banche di agire con tempestivita' e combattere tutti insieme leha conclusosottolineando che è stata inviataa tutti i nostri associati invitandoli a pagare tutti i fornitori e clienti".