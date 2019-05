© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sono le parole del presidente di Confindustria,, nel corso del suo intervento all'assemblea privata dell'associazione che ha approvato il bilancio.L'intervento, a detta dei presenti applaudito a lungo dalla sala, ha toccato diversi temi tra cui quello del rapporto con l'attuale governo che avrebbe cambiato marcia grazie al: per il numero uno degli industriali, giunto al suo ultimo anno di presidenza, è però fondamentale capire se il dialogo rimarrà aperto anche dopo le europee e se alle parole seguiranno i fatti.Per questo gli occhi sono puntati su, vicepremier e ministro del Lavoro, atteso domani all'assemblea pubblica di Confindustria.Boccia ha ribadito che l'associazione(come invece ipotizzato dall'altro vicepremier Matteo Salvini) e che bisognaInfine, ha ricordato il divario culturale ancora da colmare tra tattica e "presentismo", con una richiesta precisa per la politica: avere unaPer il presidente degli industriali italiani è tempo di dare certezze guardando al futuro con realismo e pragmatismo con, chiedendo di non perdere di vista gli obiettivi chiave: occupazione, giovani, competitività delle imprese e questione infrastrutturale.