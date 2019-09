© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -". Con queste parole, il, ha esortato il nuovo esecutivo ad agire per la crescita, parlando nel corso di un'iniziativa organizzata a Napoli dall'Unione degli industriali partenopei.Per il numero uno degli industriali occorre, abbiamo la Germania in recessione e calo di ordini nelle industrie del Nord, oltre a un Sud di fatto in recessione., è evidente che i mercati sono calmierati dalla vocazione europeista del nuovo governo, ma questo non basta nel medio e lungo termine.". Per il leader di Confindustria serve, dunque, "meno debito pubblico, meno deficit e più crescita".Una grande opportunità è anche la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario UE agli Affari Economici, definito un. "Dobbiamo essere, ha esortato Boccia. ", ma una grande dotazione infrastrutturale transnazionale europea eventualmente finanziabile con eurobond"."Il fatto che l'Italia abbia un commissario con una delega di altissimo profilo è un segnale positivo chiaramente per il Paese che ci permette di", ha specificato Boccia.In conclusione, Boccia ha ricordato che è solo "del Paese. Per questo - ha concluso - abbiamo chiesto un intervento organico di politica economica che abbia un grande obiettivo, quello dell'incremento dell'occupazione".