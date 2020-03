Boccia (Confindustria): bene le banche, stiamo facendo sistema

(Teleborsa) - Bene le misure messe in campo dalle banche per sostenere le imprese, L'Italia sta facendo sistema. Il giudizio positivo e la considerazione arrivano direttamente dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: "Apprezziamo quanto il sistema bancario sta facendo per le imprese a partire dalle moratorie sui prestiti". "E' un bel segnale – ha sottolineato Boccia – di essere e fare sistema in un momento cosi' delicato e particolare".



Un elogio particolare Boccia lo ha riservato anche agli interventi di sostegno degli istituti, come quello di Intesa Sanpaolo che ha messo in campo risorse per 15 miliardi di euro a disposizione di imprese italiane di piccole e medie dimensioni per fronteggiare l'emergenza Coronvirus: "utili e tempestivi".