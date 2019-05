Boccia (Confindustria): Italia senza slancio, serve patto governo-opposizioni. Migranti, chiudere frontiere non è soluzione

L'Italia non riparte con «lo slancio dovuto», avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale. E davanti a una platea con molti esponenti di governo fa anche un appello affinché sia siglato un patto tra governo e opposizioni. Lo chiama «atto di generosità da dedicare ai ragazzi che vogliono e hanno diritto di vivere e lavorare in Italia per il futuro di tutti noi». Boccia invita la politica a fuggire dalla «bulimia del consenso» e dal «presentismo» e ricorda che in autunno si prospetta una manovra da almeno 32 miliardi. Non manca di citare infine il tema immigrazione, sottolineando che la soluzione «non è chiudere le frontiere» e guardando all'imminente voto europeo ricorda che ciò che serve è «un'Europa forte e coesa».

LA CRESCITA

«Il Paese non riparte con lo slancio dovuto, necessario, che è alla nostra portata, che ci meritiamo», avverte il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea annuale. «per rimetterci a correre - dice - sarà utile liberarci dal peso di parole che inducono alla sfiducia, che evocano negatività, che peggiorano il clima». E sottolinea: «le parole di chi Governa non sono mai neutre, influenzano le decisioni di investitori, imprenditori, famiglie». «Le parole che producono sfiducia sono contro l'interesse nazionale».

APPELLO ALLA POLITICA

«Confindustria propone al Governo e alle opposizioni di collaborare tutti insieme» per «una politica economica basata su realismo e pragmatismo, guidata dalla visione». «Possiamo evitare un autunno freddissimo per la nostra economia se costruiamo un programma serrato che faccia mutare la percezione sull'immobilità dell'Italia». Serve «un progetto che sia un vero e proprio atto di generosità da dedicare ai ragazzi che vogliono e hanno diritto di vivere e lavorare in Italia per il futuro di tutti noi».

«La politica deve raccogliere la sfida per il nostro futuro. Oggi, ora, subito», spiega. Servono «Decisioni capaci di incidere a lungo», avverte. «Ma la bulimia di consenso immediato affida ai social la ricerca di una popolarità che si misura in termini di like. E il presentismo imperante è una malattia molto grave perché impedisce di vedere oltre il finire del giorno. La superficialità si fa regola. Noi invece abbiamo bisogno di studiare, progettare, costruire»

Si prospetta una manovra da almeno 32 miliardi e le scelte non saranno «semplici o indolori». «Se l'Italia volesse rispettare alla lettera le regole europee previste dal patto di stabilità e crescita dovrebbe fare una manovra strutturale per il 2020 da almeno 32 miliardi di euro: una manovra imponente con effetti recessivi». «Dobbiamo dirci con franchezza che non ci sono scelte semplici o indolori con la prossima legge di bilancio».

IMMIGRAZIONE

«Abbiamo bisogno per gestire le sfide dell'immigrazione di un'Europa forte e coesa». «L'Africa che oggi ha 1,2 miliardi di abitanti, ne avrà il doppio tra 30 anni: davvero pensiamo che la soluzione sia chiudere le frontiere? Noi no», dice poi Boccia davanti alla platea con molti esponenti di governo. «La soluzione passa per una gestione condivisa, ma anche dal contributo che le nostre imprese possono dare».

EUROPEE

Quanto alle imminenti elezioni europee, il presidente di Confindustria sottolinea che «si tratta di elezioni importanti». E avverte: «Per noi la via è una sola: un'Europa più coesa e più forte che possa competere alla pari con giganti come Cina e Usa». E «se qualcuno dice il contrario - sottolinea - deve dimostrare che esiste un modo credibile di difendere l'interesse nazionale italiano in un contesto diverso».

