Boccia: accordo su rappresentanza stella cometa per evitare il dumping contrattuale

(Teleborsa) - "La Rappresentanza per noi è un atto di democrazia. Quella di oggi è una giornata simbolica, rilevante e ci auguriamo sia la stella cometa per mettere al centro il lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, commentando la stipula dell'accordo sulla rappresentanza sindacale. Per il numero uno degli industriali l'obiettivo deve essere quello di "dare certezza ai contratti e evitare la concorrenza sleale e il dumping contrattuale".



Sul taglio del cuneo fiscale, Boccia ha riferito che si tratta di una "battaglia comune. Adesso si apre un confronto, c'è un nodo risorse non marginale e lo affronteremo nelle occasioni di confronto".



Boccia ha poi sottolineato che "bisogna avere consapevolezza della fase delicata che vive il Paese, con molte industrie che registrano un calo degli ordini. Questo obbliga a reagire con grande realismo". © RIPRODUZIONE RISERVATA