(Teleborsa) - Ilconferma che leattuata dalla maggioranza e di alcune scelte, in particolare sullaa Industria 4.0, che non sembrano andare nella direzione di incentivare crescita e occupazione.Lo ha detto in occasione del, organizzato dall'Associazione Italiana Private Banking (AIPB) a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, dove è stato presentato anche uno studio del Censis sull'impiego del risparmio.A proposito della, Boccia afferma che una ricerca di Confindustria sulle imprese, che prende in considerazione un campione statisticamente diverso da quello del Censis, dimostra che"Se, se riduce della metà il credito d'imposta su certi investimenti, se dibatte sulla, vedi la TAV, la vedo difficile su come sia la percezione della fiducia del mondo delle imprese", aggiunge il Presidente dell'associazione imprenditoriale.Dibattendo invece del tema deglie dell', Boccia ha affermato cheper permettere al. Una risposta alle sollecitazioni arrivate dal Ministro Tria ai grandi investitori a "credere" nell'Italia ed investire sull'economia.