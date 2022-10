BNPL, consumatori italiani consapevoli. Forte in acquisti inferiori a 300 euro

(Teleborsa) - Il, un tipo di finanziamento a breve termine che consente ai consumatori di effettuare acquisti online e pagarli a rate, è c, con il 79% degli utilizzatori che considerano il BNPL come una forma di pagamento dilazionata. Il 31,8% degli utenti BNPL lo utilizza per fare acquisti di importo non elevato (inferiore ai 300 euro) e, comunque, nel 69,2% dei casi viene utilizzato per importi fino ad un massimo di 1.000 euro.È quanto emerge dallasu "Gli strumenti di pagamento credit based: il Buy Now Pay Later", secondo cui il 71% degli utenti il BNPL è utilizzato prevalentemente perché è un servizio comodo e gratuito.Nel complesso utilizzatori e potenziali nuovi utenti presentano un. Da un punto di vista di incidenza del BNPL sul reddito, la maggioranza degli utenti del BNPL (il 63,2% del totale) dichiara che l'ammontare totale delle rate che dovranno restituire a fronte dell'utilizzo del BNPL è inferiore al 5% del reddito mensile.Un altro dato interessante da analizzare riguarda lacon cui gli utenti ricorrono a questa forma di pagamento. Il 46,8% degli utenti dichiara di aver utilizzato il BNPL dalle due alle quattro volte. Il 28,9% una sola volta, il 10,4% dalle cinque alle sei volte e il 13,9% più di sei volte. Inoltre, il 63% degli utilizzatori ha provveduto o sta provvedendo al; il rimanente 37% dichiara di aver già terminato i pagamenti.Dopo il boom della fase della pandemia, il, a causa dell'aumento della competizione e del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. L'ultimo round di finanziamento dia luglio ha ridotto la sua valutazione a 6,7 miliardi di dollari da 45,6 miliardi di dollari dello scorso anno, mentre la capitalizzazione dia Wall Street è scesa di oltre il 79% quest'anno a poco più di 5 miliardi di dollari.