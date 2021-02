© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Utili in calo ma sopra attese per, che chiude l'esercizio 2020 con undi euro, migliore della guidance che prevedeva un decremento del 15-20%.La banca d'oltralpe parla di efficacia e resilienza di un modello integrato che ha dimostrato di saper resistere alla crisi sanitaria. I costi operativi, che registrano i successi della trasformazione digitale e industriale, si attestano a 30,2 miliardi di euro e sono in calo del 3,6% rispetto al 2019, in linea con gli obiettivi del piano 2020. Ilha dato segnali positivi, attestandosi a quasi, in calo dello 0,7% a cambi correnti ed in aumento dell'1,3% a perimetro e cambi costanti. Gli impieghi sono aumentati del 4,4%.Il quarto trimestre chiude invece con una flessione del 13,9% a 1,6 miliardi di euro. Il margine di intermediazione è pari a 10,8 miliardi di euro, con un calo del 4,5% rispetto al quarto trimestre 2019.Il Board ha deciso di proporre all'assemblea un, in pagamento a maggio, con un payout del 21% sul risultato 2020, allineandosi alle raccomandazioni della BCE, mentre conta di distribuire un ulteriore 29% dopo il mese di settembre del 2021, tramite distribuzione di riserve o buyback.Al 31 dicembre 2020, il ratio, con un incremento di 70 punti base rispetto al 31 dicembre 2019. Le riserve di liquidità immediatamente disponibili del Gruppo ammontano a 432 miliardi di euro, equivalenti ad oltre un anno di margine di manovra rispetto alle risorse di mercato.