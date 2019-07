BNP Paribas, trimestrale sopra le aspettative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Crescono i profitti per. Nel secondo trimestre di quest'anno il gruppo francese ha messo a segno unche superano abbondantemente le aspettative di mercato. Il dato segna unadi euro grazie alla performance ottenuta dalla divisione investment banking e corporate, oltre che al contributo legato alla compagnia di assicurazioni vita indiana SBI Life.Ilha registrato uncon una leggera flessione dello 0,3% sul mercato domestico. Qui l'effetto del contesto di tassi bassi non è riuscito ad essere completamente compensato dal dinamico sviluppo dell'attività, in particolare nelle linee di business specializzate, di International Financial Services (+3,4%) e di CIB, divisione che è cresciuta del 4% grazie al Corporate Banking.Per quel che riguarda, la performance è in positiva, nonostante il contesto economico poco dinamico e il perdurare della politica dei tassi bassi. Glidell'istituto italiano registrano un aumento dell'1% ed icrescono del 2,9%.Il titolo BNP Paribas a Parigi al momento segna un