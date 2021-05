3 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







(Teleborsa) - BNP Paribas annuncia l'emissione di una nuova serie di certificate Memory Cash Collect su panieri bancari con durata biennale. La nuova emissione offre premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento compreso tra il 2,40% (9,6% annuo) e il 4,5% (18% annuo) e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi dell'azione sottostante fino al 30%.

I nuovi Memory Cash Collect hanno come sottostante panieri bancari, che consentono di creare dei basket che offrono un buon equilibrio tra rendimento e rischio, grazie alla presenza di un comparto come quello delle banche che ha dimostrato un'elevata resilienza anche grazie al supporto della BCE. I sottostanti includono i principali istituti italiani ed europei, come Intesa SanPaolo, UniCredit, FinecoBank, Mediobanca, Banco BPM, Societe Generale e Deutsche Bank.

Luca Comunian, Head of Distribution Marketing & Communication – Global Markets di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato la nuova emissione: "Con questa emissione di Memory Cash Collect abbiamo voluto riproporre i basket di azioni, allargando lo spettro di sottostanti in cui è possibile investire con i nostri prodotti al comparto bancario. Questo per risponde all'esigenza dell'investitore finale di ottenere un'esposizione ad un comparto che nell'ultimo periodo ha ritrovato interesse grazie alle politiche monetarie e fiscali dei paesi europei".

I nuovi Memory Cash Collect consentono di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo delle azioni che compongono il paniere, purché la quotazione dell'azione peggiore del paniere sia pari o superiore al livello barriera. Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i certificate possono scadere anticipatamente e l'investitore riceve il valore nominale (100€ per Certificate) qualora nelle date di valutazione trimestrali tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale.

Se invece anche una sola delle azioni che compongono il paniere quota ad un valore inferiore al livello barriera, il Certificate continua la sua vita e non paga il premio. Tuttavia, grazie all'effetto memoria, se a una delle date di valutazione successive tutte le azioni del paniere quotano a un valore uguale o superiore al livello barriera, i Certificate pagano un premio cumulativo che comprende tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie.

Se i Certificate arrivano a scadenza (25 aprile 2023) si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera, i Certificate rimborsano il Valore Nominale più il premio trimestrale e gli eventuali premi non pagati precedentemente; viceversa, se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al Livello Barriera, i Certificate pagano un importo commisurato al valore dell'azione del paniere con performance peggiore a scadenza con conseguente perdita sul capitale nominale.

Ad esempio, il Memory Cash Collect su Societè Generale e Deutsche Bank (ISIN: NLBNPIT12885) paga un premio trimestrale del 2,70% (10,80% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o uguale al livello barriera (15,6205€, 7,0574€ rispettivamente). Inoltre, a partire dal sesto mese, nel caso in cui in una delle date di valutazione trimestrali Societè Generale e Deutsche Bank quotino tutte ad un valore uguale o superiore al valore iniziale (22,315€, 10,082€), il Certificate scade anticipatamente e, oltre al pagamento del premio, rimborsa anche il valore nominale (100€).