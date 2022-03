BNP Paribas esposta in Russia e Ucraina per 3 miliardi di euro

Mercoledì 9 Marzo 2022, 10:15







(Teleborsa) - Il gruppo bancario francese BNP Paribas ha comunicato che le proprie esposizioni lorde (off- e on-balance sheet) in Ucraina e Russia sono limitate. Per l'Ucraina ammontavano allo 0,09% degli impegni totali del gruppo (circa 1,7 miliardi di euro) e per la Russia allo 0,07% (circa 1,3 miliardi di euro) al 31 dicembre 2021. "Considerando il modo in cui BNP Paribas opera in questi due mercati e si assicura attività con garanzie e garanzie di alto livello, le esposizioni nette residue combinate di BNP Paribas per Russia e Ucraina si attestano a circa 500 milioni di euro", si legge in una nota.



Sulla base di un'analisi iniziale e complessiva degli impatti a medio e lungo termine dell'attualità, BNP Paribas ha confermato gli obiettivi finanziari complessivi del gruppo per il 2025 presentati l'8 febbraio 20221, visti i margini di prudenza inizialmente adottati nel piano. Allo stesso tempo, ha deciso di posticipare l'investor day previsto per il 14 marzo 2022 "allo scopo di dettagliare i progetti e le iniziative delle sue linee di business nell'ambito del suo Piano strategico 2025" all'estate.