Bnp Paribas, profitti su. Per Bnl utile pre tasse in aumento del 10,9% a 133 milioni

Bnl (gruppo Bnp Paribas) chiude il secondo trimestre dell'anno con un utile pre tasse in aumento del 10,9% a 133 milioni di euro, ricavi in calo dell'1,9% a 684 milioni di euro e un margine di interesse in calo del 4,3% «a causa dei persistenti bassi tassi di interessi e del posizionamento su clienti con un miglior profilo di rischio».L'istituto di credito rileva comunque come nonostante «la situazione economica poco brillante» gli impieghi siano saliti dell'1% escludendo la cartolarizzazione dei crediti deteriorati e sia aumentata la quota di mercato nel segmento corporate. I depositi sono saliti del 2,9%.La banca ha inoltre deciso di lanciare un piano di esodi anticipati del personale sfruttando le norme di 'Quota 100' che porterà le uscite nette a circa 1500 persone (full time equivalenti) entro il 2021.La capogruppo Bnp Paribas chiude invece il secondo trimestre con un utile netto in aumento del 3,1% a 2,468 miliardi di euro, e ricavi in crescita a 11,224 miliardi (+0,2%). L'utile operativo lordo è sceso dell'1,3% a 3,789 miliardi mentre l'indice di patrimonio Cet 1 si è rafforzato all'11,9%.