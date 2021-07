Bnp Paribas annuncia utili in forte crescita e batte attese

Venerdì 30 Luglio 2021, 10:30

(Teleborsa) - Bnp Paribas chiude il secondo trimestre con un utile netto si 2,9 miliardi di euro, in aumento del 26,6% rispetto allo stesso periodo del 2020, battendo le stime del mercato.

La banca francese riporta performance solide ed anche superiori ai livelli del 2019 (pre Covid). I ricavi si sono attestati infatti a 11.776 milioni, in aumento dello 0,9% rispetto al secondo trimestre 2020 e del 4,9% rispetto al secondo trimestre 2019. Le spese operative sono scese del 2,3% a 7.172 milioni. L'EBITDA si è attestato quindi a 4.604 milioni di euro, in aumento del 6,2% sul 2020 e del 21,5% sul 2019, mentre l'EBIT ammonta a 3.791 milioni e fa segnare un aumento del 31,2% sil2020 e del 19,7% sul 2019.

"I risultati di BNP Paribas sono solidi e riflettono la ripresa dell'attività e il nostro potenziale di crescita", ha affermato l'Ad Jean-Laurent Bonnafé, aggiungendo "oltre a rafforzare i suoi impegni ambientali e sociali e la trasformazione industriale e digitale, il Gruppo continua a mobilitare tutte le proprie risorse e competenze per supportare clienti privati, aziende e istituzioni nell'implementare le soluzioni più adatte a sostenere la loro trasformazione, contribuendo al successo di un rilancio solido e sostenibile".

Solida la posizione patrimoniale: al 30 giugno, il Common Equity Tier 1 è pari al 12,9%, con un incremento di 10 punti base rispetto al 31 marzo 2021.



Il Board proporrà all'assemblea degli azionisti un dividendo ordinario di 1,55 euro per azione pagabile in contanti, che si agigunge al dividendo ordinario di 1,11 euro per azione pagato in contanti il 26 maggio,e porta il totale dei dividendi pagati nel 2021 a 2,66 euro.

(Foto: © Maxim Kuzubov / 123RF)