BNL, utile lordo terzo trimestre +18,3% a 95 milioni

Giovedì 3 Novembre 2022, 10:00







(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2022, BNL, Gruppo BNP Paribas, ha generato un utile ante imposte di 95 milioni, in aumento del 18,3% rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente. Nei primi nove mesi, l'utile ante imposte è pari a 299 milioni, in aumento dello 0,2% su anno.



I costi operativi pari a 1,31 miliardi sono scesi del 2,4% (-0,4% a perimetro e tassi di cambio costanti), grazie in particolare - spiega la banca - agli effetti della trasformazione del modello operativo e delle misure di adattamento.



Gli impieghi sono saliti del 3,2% rispetto al terzo trimestre 2021 e del 5,3% sul perimetro, al netto dei crediti deteriorati. I depositi aumentano dell'11%, mentre la raccolta indiretta registra una contrazione del 6,7% rispetto al 30 settembre 2021, in un contesto di mercato sfavorevole.



Il margine di intermediazione scivola del 2,2% e si attesta a 652 milioni rispetto al terzo trimestre 2021 (-0,5% a perimetro costante), mentre il margine di interesse cala dello 0,8%.